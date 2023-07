ROLLING STONE präsentiert: Ida Mae live in Deutschland 2023

Klassischen Bluesrock, der wirklich nach den staubigen Wüsten der USA klingt, das können doch nur die Amerikaner:innen? Weit gefehlt! Denn das Duo Ida Mae lässt seit jeher das Genre von Großbritannien aus aufleben. Dies stellten die zwei schon mit ihren Alben „Chasing Lights“ und „Click Click Domino“ deutlich unter Beweis. Im Stile ihrer Vorbilder The Kills lassen Chris Turpin und Stephanie Jean Ward die Gitarren in rauen Tönen erklingen, während sich der Gesang irgendwo zwischen Robert Plant und Steve Marriot bewegt.

Im November diesen Jahres wollen Ida Mae auch die Deutschen mit ihrem einzigartigen Bluesrock live begeistern und spielen erstmals seit 2019 drei Konzerte in der Bundesrepublik. Zunächst am 7. November in München, zwei Tage später in Berlin und am 13. November folgt dann der Deutschlandabschluss in Köln.

ROLLING STONE präsentiert: IDA MAE live

7.11. München, Strom

9.11. Berlin, Badehaus

13.11. Köln, Luxor

Karsten Jahnke Konzertdirektion ließ einmal über die Band verlauten: „Ida Maes Magie liegt in der sensiblen und sinnlichen Verzahnung zweier schwer fassbarer Stimmen sowie der Intimität ihrer Songs. Ihre Chemie auf der Bühne ist keine dramaturgische Pose, es ist ein betörender Anblick, ihnen zuzusehen. Chris‘ Gesang erinnert an Steve Marriott oder den Rod Stewart der Faces-Ära, Stephanie kombiniert die feinen Besonderheiten einer Patty Griffin mit dem unangestrengten Rock-Aplomb von Alison Mosshart. Wenn sie zusammen singen, ergibt sich oft eine „wer ist wer-Dynamik“. Wirklich selten und wertvoll, solche Stimmen – und erst Recht eine Kombination aus diesen.“

Hier in die Musik von Ida Mae reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren