ROLLING STONE präsentiert: The Raconteurs auf Tour 2019

Christina Aguilera spielt zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder in Good Ol' Germany.

Christina Aguilera wird am 11. Juli 2019 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena spielen und hat sich auch beim „Jazzopen“ in Stuttgart am 13. Juli angekündigt. Eine Rückkehr nach Deutschland, für die sich die Sängerin mehr als eine Dekade Zeit nahm. Jetzt kehrt sie mit ihrem aktuellen Album „Liberation“ immerhin für ein Konzert und einen Festival-Auftritt in Deutschland auf die große Bühne zurück. Aguilera ist mit 75 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Schon mit 5 Jahren war sie als „das kleine Mädchen mit der großen Stimme“ bekannt. Mit acht Jahren nimmt sie an ihrem ersten Gesangswettbewerb…