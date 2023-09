LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: (L-R) Ronnie Wood, Mick Jagger and Keith Richards pose for a photocall at the Rolling Stones "Hackney Diamonds" Launch Event at Hackney Empire on September 06, 2023 in London, England. (Photo by Jo Hale/Redferns)

Am gestrigen Mittwoch (06. September) haben die Rolling Stones in London ihr kommendes Album angekündigt: „Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood besprachen mit Moderator Jimmy Fallon die einzelnen zwölf Songs ihres kommenden, 25. Longplayers, und stellten das Video zu ihrer Vorabsingle „Angry“ vor. „Hackney Diamonds“ ist das erste Album seit der Coverplatte „Blue and Lonesome“ von 2016 und das erste mit neuen Songs seit „A Bigger Bang“ von 2005.

Aber: Fehlte da gestern nicht noch was?

Genau, die Stones hatten nichts davon berichtet, ob sie die neuen Stücke auch auf einer Konzertreise im kommenden Jahr vorstellen würden. Untypisch, denn Tourneen machen den Briten eigentlich Spaß: Seit „A Bigger Bang“ haben sie sieben absolviert, darunter auch Welttourneen.

Über die Gründe, warum die Rolling Stones in der Talkrunde nichts von Live-Plänen erzählten, kann nur spekuliert werden. Gehen sie nie mehr auf Konzertreise? Jagger ist 80, Richards wird bald 80, Wood ist 76. Ihre „Sixty“-Tournee endete erst am 03. August vergangenen Jahres, in der Berliner Waldbühne. Nach dem Tode Charlie Watts im Jahr 2021 haben die Stones mit Steve Jordan an den Drums weitergemacht.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Sie können oder wollen nicht mehr – oder aber, wahrscheinlicher: Sie wollten die Vorfreude auf ihr erstes Album mit neuen Songs seit 2005 nicht trüben lassen durch Konzert-Vorverkaufsinfos, von denen es seit 2005 eben schon sehr viele gab. „Hackney Diamonds“ gehörte am Mittwoch das Rampenlicht.

Falls die Rolling Stones 2024 auf Tournee gehen, könnte diese im Frühjahr des kommenden Jahres starten, etwa in den USA, und die Band im Sommer 2024 nach Europa führen. Für die Ankündigung, als auch den Vorverkauf blieben dann noch viele Monate Zeit. So oder so wird spannend zu sehen sein, welche neuen Stücke die Band in ihre Setliste integrieren würde – kam man in den vergangenen zehn Jahren doch in den Genuss von „Greatest Hits“ anstelle neuem Material. Andererseits wollen viele Fans sicher hören, wie gut die kommenden Songs live klingen.