Rolling Stones: „Mess It Up“-Remix von Purple Disco Machine hier anhören

Die Rolling Stones haben sich mit dem deutschen House-DJ Purple Disco Machine zusammengetan, um einen Remix ihres Songs „Mess It Up“ aus ihrer neueen Platte „Hackney Diamonds“ zu produzieren. Das 24. Studioalbum der Stones erschien am 20. Oktober, der Remix am Freitag (17. November). Das Interview mit Jagger, Richards und Wood lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte.

Der Remix mit dem Titel „Mess It Up (Purple Disco Machine Remix)“ enthält Parts des verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts. In dem Video sind außerdem die Lyrics zu sehen, die als Collage-Art dargestellt sind.

Einen Tag nach Veröffentlichung des Remixes, also am 18. Dezember, wird Keith Richards 80 Jahre alt.

Wer ist Purple Disco Machine?

Der DJ, auch als Tino Piontek bekannt, stammt aus Dresden. Der 43-Jährige ist ein Produzent und DJ mit internationalem Ruf. Sein Künstlername, Purple Disco Machine, ist eine bewusste Hommage an seinen Funk-Helden Prince und das Tanzflair von Gloria Estefans „Miami Sound Machine“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Purple Disco Machine hat bereits mit Namen wie Dua Lipa, Elton John, Fatboy Slim, Lady Gaga und Ariana Grande zusammengearbeitet. In diesem Jahr wurde Piontek auch mit einem Grammy in der Kategorie „Best Remixed Recording“ für seinen Remix von Lizzos „It’s About Damn Time“ ausgezeichnet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Hier „Mess it up“ anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

