Rolling Stones versprechen weiteres Material – und neue Alben

Die Rolling Stones planen, weiterhin Alben zu produzieren, solange sie können: Es soll laut Keith Richards noch „eine Menge übrig gebliebenes Material“ von ihrem neuem Album „Hackney Diamonds“ geben. Richards erzählte in dem Interview mit „SiriusXM NPR“ außerdem, dass es immer wieder neue Alben geben werde, „bis wir nicht mehr können“.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE im November – Titelthema: Rolling Stones im Interview

„Wir sind voll dabei!“

Richards sagte „NPR“: „Wir können uns eine Weile ausruhen, aber wir sind voll dabei. Das ist, was wir tun. Wir müssen diese Rolling Stones durchziehen.“ Trotz seines fortgeschrittenen Alters plane er nicht aufzuhören, live aufzutreten, weil er es immer noch liebe. Die Musik halte ihn aktiv und inspiriere ihn, neue Wege des Spielens zu entdecken. Im Dezember wird Richards 80 Jahre alt.

Ronnie Wood verriet in einem Gespräch mit „NME“ zudem, dass es noch ein weiteres Lied mit Sir Paul McCartney geben soll, das die Band für zukünftige Veröffentlichungen aufbewahre.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über die Rolling Stones

Neben ihren musikalischen Erfolgen überraschten die Stones ihr Publikum kürzlich mit einer intimen Show in New York, bei der Lady Gaga als Special Guest auftrat. Das Konzert fand in Chelsea vor 650 Zuschauer:innen statt. Mick Jagger führte die Sängerin für eine Zugabe-Performance von „Sweet Sounds of Heaven“ ein.