Rolling Stones: So klingt die neue Single „Sweet Sounds of Heaven“

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: (L-R) Ronnie Wood, Mick Jagger and Keith Richards pose for a photocall at the Rolling Stones "Hackney Diamonds" Launch Event at Hackney Empire on September 06, 2023 in London, England. (Photo by Jo Hale/Redferns)

Die Rolling Stones haben heute (28.09.) die zweite Single ihres im Oktober erscheinenden, neuen Albums „Hackney Diamonds“ veröffentlicht. Sie lautet „Sounds of Heaven“ und zeigt, dass die Band für den neuen Langspieler tatsächlich auf einen vielfältigen Sound gesetzt hat. Unterstützt werden die Stones bei diesem Track nämlich von Lady Gaga und Stevie Wonder.

„Sweet Sounds of Heaven“: Rolling Stones tun sich mit Lady Gaga und Stevie Wonder zusammen

Die beiden Stars haben sich bereiterklärt, sich bei dem neuen Track einzubringen. So ist Lady Gaga an der Seite von Mick Jagger zu hören, während Wonder instrumental unterstützt. Nach dem Up-Tempo-Song „Angry“ ist „Sweet Sounds of Heaven“ eine souligere Nummer, die sich – auch dank Lady Gagas Stimmgewalt – zu einer pompösen Nummer mit Big-Band-Charakter aufbaut.

I smell the sweet, sweet scents of Heaven

Comin‘ down (Comin‘ down), comin‘ down (Comin‘ down) to the earth (From the earth)

I hear the sweet sounds (Sweet sounds), the sweet sounds (Ooh, the sweet sounds) of children

And they’re praisin‘ (Praisin‘) the land of their birth, no

Den Song kann man aktuell in einer Edit-Version sowie in einer gut zwei Minuten längeren Version streamen:

Let the music (Let the music) play loud (Play loud)

Let it burst (Let it burst) through the clouds (Through the clouds)

And we all feel the heat of the sun, yeah

Yeah, let us sing, let us shout (Let us shout)

Let us all stand up proud

Let the old still believe that they’re young, yeah

Sweet, sweet sound

„Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023

Neben dem Feature von Lady Gaga und Stevie Wonder werden noch weitere Stars auf „Hackney Diamonds“ zu hören sein. Schon jetzt weiß man: Paul McCartney spielt beim Track „Bite My Head Off“ Bass und Elton John saß für „Get Close” und „Live By the Sword“ am Klavier. Die Songs „Mess It Up“ und „Live By the Sword“ wurden noch gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Bandkollegen Charlie Watts aufgenommen. Darüber hinaus waren die Rolling Stones für letzteren Song auch mit dem ehemaligen Bassisten Bill Wyman wiedervereint.