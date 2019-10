Foto: Redferns, Edu Hawkins. All rights reserved.

Santana wird 2020 für zwei ausgewählte Konzerte in Deutschland spielen: am 22. März in München und am 23. März in Köln.

Auf der „Miraculous 2020 World Tour“ spielt der Latin-Rockstar die wichtigsten Songs seiner 50-jährigen Karriere, darunter Fan-Favoriten von Woodstock bis „Supernatural“ und viele mehr.

„Africa Speaks“ von Santana auf Amazon.de kaufen

Die Tour findet auch aus Anlass zweier Meilensteine Meilensteine statt: das 20-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Albums „Supernatural“ und das 50-jährige Jubiläum der Veröffentlichung seines Großwerks „Abraxas“.

Carlos Santana kann von sich stolz behaupten, in jeder Phase seiner Karriere einen großen Hit in den Charts platziert zu haben. Trotzdem wir er gemeinsam mit seiner Band, zu der seine Ehefrau Cindy Blackman Santana am Schlagzeug gehört, auch „neue Hymnen und Songs von morgen“ spielen, etwa aus dem letzten Album „Africa Speaks“.

Santana auf Tour 2020

So. 22.03.20 20 München Olympiahalle

Mo. 23.03.2020 Köln Lanxess Arena

Samsung Prio Tickets: Mi., 30.10.2019, 11:00 Uhr

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung: Mi., 30.10.2019, 11:00 Uhr

Ticketmaster Presale: Do., 31.10.2019, 11:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mo., 04.11.2019, 11:00 Uhr