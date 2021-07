Queen-Gitarrist Brian May hat auf Social Media Bilder geteilt, die zeigen wie stark der Keller seines Hauses in Kensington von den jüngsten Überschwemmungen in London nach einer enormen Regenmenge in der Stadt betroffen war.

Der 73-jährige Brian May nutzte Instagram, um einige Videos mit Aufnahmen seines Kellers zu teilen, in dem er und seine Frau Anita Dobson viele Erinnerungsstücke aufbewahrt hatten. Dort bedeckt den Boden eine Masse, die May „stinkenden Schlamm“ aus überlaufendem Abwasser bezeichnete.

„Nach einem schönen Tag am Royal Holloway College kamen wir in unserem Haus wieder ins Entsetzen“, schrieb er. „Das ganze Erdgeschoss war mit einem Abwasserüberlauf überschwemmt – der unsere Teppiche, Vorleger und allerhand (für uns) kostbare Dinge in einen stinkenden Schlamm bedeckt hat. Es ist widerlich und eigentlich ziemlich herzzerreißend. Es fühlt sich an, als wären wir überfallen, entweiht worden. Anita hatte ein Leben lang Erinnerungsstücke auf dem Boden unseres Kellers – und das meiste davon ist durchnässt und ruiniert.“

„Ich hatte alle meine wertvollsten Fotoalben und Sammelalben aus meiner Kindheit aus meinem Atelier gerettet, weil es vor einigen Monaten von einem Waldbrand bedroht war. Wo habe ich das alles zur Sicherheit hingelegt? Im Keller hier in Kensington. Ironie.“

May machte dann die Überschwemmungen auf die jüngsten Kellerentwicklungen in der Gegend von Kensington im letzten Jahrzehnt verantwortlich. „Ich bin verärgert. Historisch gesehen wurde Kensington seit 150 Jahren nie durch Regenwasser überschwemmt. Warum ist das passiert? Es ist mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis all der Kellergebäude, die diese Gegend in den letzten 10 Jahren heimgesucht haben. Der Rat des Royal Borough of Kensington and Chelsea hat vor Jahren gewarnt, dass das Versenken so vieler tiefer Kellererweiterungen die Grundwasserleitungen unter unserem Wohnraum verstopfen und das Entwässerungssystem unwirksam machen würde“, so May.