Scorpions: Exklusive Box zum 30. Jubiläum von „Wind of Change”

Vor 30 Jahren erschien der Scorpions-Hit „Wind of Change“. Zur Feier erscheint am 03. Oktober ein exklusives Box-Set: „Wind of Change: The Iconic Song” widmet sich ganz allein jenem Lied, das zu einer Art Mauerfall-Hymne geworden ist.

Wer eine der Boxen ergattern möchte: die Exemplare sind auf 2.020 Stück limitiert. Neben dem legendären Track enthält die Box in Mauerstein-Optik noch viele weitere Boni.

„Wind of Change“ in drei Sprachen

Unter anderem ein 84-seitiges Buch, in dem sich der ehemalige Chefredakteur des „Metal Hammer“, Dr. Edgar Klüsener, der zugleich ein enger Vertrauter der Band ist, mit der Entstehungsgeschichte und Wirkung des Songs beschäftigt. In dem Buch ist auch ein exklusives Interview mit Klaus Meine, dem „Wind of Change“ seinen Text zu verdanken hat, sowie dessen erste handschriftliche Lyrics des Liedes, enthalten. Ebenso sind mehrere Seiten mit Fotos aus dem Privatarchiv von Klaus Meine, aufgenommen von Bandfotograf Didi Zill, abgedruckt.

Es gibt fünf verschiedene Versionen des Songs: Die originale Albumversion, die Version der Scorpions & Berliner Philharmoniker, die russische, die spanische und eine bisher unveröffentlichte Demo-Version von Klaus Meine. Außerdem ein „Wind of Change“-Arrangement für Klavier und Gesang.

Im Mittelpunkt der Box steht ein maßgeschneiderter Berliner Mauerstein, der mit dem roten „Wind of Change“-Stern und handgeschriebenen Liedzeilen von Klaus Meine versehen ist. Der Vorverkauf beginnt am 13. August hier.