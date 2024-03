„Shake It Off“: Taylor Swift verursacht Erdbeben

Taylor Swifts „The Eras“-Tour ist die umsatzstärkste Konzertreihe aller Zeiten. Jetzt konnte ihr ein weiterer einschlagender Erfolg nachgewiesen werden – die Besucher:innen zweier Auftritte in den USA haben mit ihrer Feier der Swift-Songs sogar ein Erdbeben ausgelöst.

Seismische Wellen bei zwei Konzerten

Unter dem Titel „Shake to the Beat: Exploring the Seismic Signals and Stadium Response of Concerts and Music Fans“ haben Forscher:innen der Universitäten Caltech und UCLA einen Bericht veröffentlicht, nach dem die 73.000 Gäst:innen der Swift-Show im SoFi-Stadion in Kalifornien seismische Wellen verursachten.

Auch Swifts Tourstopp im Juli des vergangenen Jahres im Lumen Field in Seattle hat dem Studien-Ergebnis zufolge seismische Aktivitäten hervorgerufen – diese entsprechen einem Erdbeben der Stärke 2,3. Ursache für das vermeintliche Erdbeben war aber nicht Swifts Musik, sondern tatsächlich die Bewegungen des Publikums.

„Shake It Off“ löste größte Bodenbewegung aus

Um die Stärke des Erdbebens zu messen, installierten die Wissenschaftler:innen Bewegungssensoren mehr als acht Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt. Dabei konnte auch festgestellt werden, dass Swifts Single „Shake It Off“ die größte lokale Amplitude – also die größte Bodenbewegung – erzeugen konnte. Aber auch ihr Song „Love Story“ hat einen signifikanten Ausschlag ermöglicht.