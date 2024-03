Neuen Forschungsergebnissen zufolge soll Taylor Swift mit einer großen Persönlichkeit aus der Literaturgeschichte verwandt sein: der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson.

Cousinen sechsten Grades

Wie „Today“ berichtet, stammen Swift und Dickinson beide von englischen Einwander:innen aus dem 17. Jahrhundert ab, die sich in Windsor, Connecticut, niederließen. Das Ahnenforschungsunternehmen „Ancestry“, das Stammbaum- und Familienforschung betreibt, nahm sich der Stammbaumanalyse der 34-jährigen Musikerin an. Und so fanden sie heraus, dass Swift und die Schriftstellerin, die von 1830 bis 1886 lebte, Cousinen sechsten Grades sind.

„Taylor Swifts Vorfahren blieben sechs Generationen lang in Connecticut, bis sich Emily Dickinsons Teil der Familie schließlich im Nordwesten Pennsylvanias niederließ, wo sie in die Swift-Familienlinie einheirateten“, heißt es im Ergebnisbericht von „Ancestry“ dazu weiter.

Swift-Album an Emily Dickinsons Geburtstag angekündigt

Wie Swifties wissen, lässt sich die Sängerin oft von Dichter:innen des 19. Jahrhunderts wie eben auch Dickinson inspirieren. Auch ihr neuntes Studioalbum „Evermore“ könnte von ihrer berühmten Vorfahrin beeinflusst sein, kündigte sie dieses kündigte doch am 10. Dezember (2020) an, also am Geburtstag von Emily Dickinson. Wie Swift zu der Cousinen-Meldung steht, ist jedoch nicht bekannt.