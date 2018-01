Am 15. Februar läuft Guillermo del Toros Fantasy-Märchen „Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers“ in unseren Kinos an. Die Geschichte über die Liebe einer stummen Putzfrau zu einem Wesen aus dem Amazonas gilt zu Recht als einer der diesjährigen Oscar-Favoriten.

Dem Regisseur gelingt ein – mit Sally Hawkins, Michael Shannon und Richard Jenkins herausragend besetztes – Stimmungsbild des Kalten Kriegs der frühen amerikanischen 1960er. Es herrscht ein Klima, in dem nicht nur anders aussehende Lebewesen, wie das „Monster“, diskriminiert werden, sondern alle, die Außenseiter sind, darunter Homosexuelle und Afro-Amerikaner. Es ist eine durch und durch kalte Ära.

ROLLING STONE zeigt das offizielle Featurette zum Film – darin wird gezeigt, wie Schauspieler Doug Jones sich in die Kreatur aus dem Dschungel verwandelt:

Review: „Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers“: