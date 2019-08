Dieses Jahr feiert das berühmte Metal-Festival 30. Jubiläum. Größen wie Slayer, Anthrax und Sabaton gehören zum Line-Up und alle 75.000 Karten sind restlos ausverkauft. Doch eine wichtige Frage müssen sich Festivalbesucher trotzdem stellen: Bleibt es dieses Jahr trocken in Schleswig-Holstein?

Das Wetter in Deutschland spielte in den letzten Wochen verrückt. Mal gab es rekordverdächtige Hitzewellen, an anderen Tagen kühlte es auf frische Frühlingstemperaturen runter und regnete in Strömen. Besonders für Festivalbesucher ist eine adäquate Vorbereitung essentiell – Daher finden Sie hier den aktuellen Wetterstand für den 31. Juli bis 3. August in der Gemeinde Wacken. Einen Regenponcho sollten Festivalzuschauer am kommenden Wochenende jedenfalls im Gepäck haben. Wacken 2019: Wie wird das Wetter am Mittwoch? Der erste offizielle Festivaltag startet morgens leicht bewölkt mit Temperaturen um 18 Grad. Die Sonne zeigt sich vormittags nur vereinzelt, im Laufe des Tages kann es…