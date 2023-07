„Star Wars“: John Boyega bezeichnet „Die letzten Jedi“ als den schlechtesten Film

Schauspieler John Boyega („Attack The Block“) wurde einmal mehr zum „Star-Wars“-Franchise befragt. In der Rolle des Finn begab sich der Brite mit nigerianischen Wurzeln in drei Filmen in die weit, weit entfernte Galaxis. Dabei sei „Die letzten Jedi“, der zweite Teil der sogenannten „Sequel-Trilogie“, sein persönlich schlechtester Beitrag zur Reihe gewesen, wie er nun verrät.

John Boyega und „Star Wars“: Es ist kompliziert

Während eines Promo-Interviews für seinen neuen Film „They Cloned Tyrone“, wurde Boyega vom Online-Magazin „First We Feast“ zu den drei aktuellen „Star Wars“-Nachfolgern befragt. Angesprochen darauf, wie er „Das Erwachen der Macht“, „Die letzten Jedi“ und „Der Aufstieg Skywalkers“ vom besten zum schlechtesten Film einordnen würde, nannte er „Jedi“ als letztes. Ironisch grinsend fügte er an: „Aber sie sind alle wundervoll“.

„Die letzten Jedi“, bei dem Rian Johnson („Knives Out“) Regie führte und das Drehbuch schrieb, spaltete auch das Fan-Lager von „Star Wars“. Viele Zuschauer:innen störten sich an der ungewöhnlichen Handlung des Science-Fiction-Abenteurs, während andere ihn genau deswegen liebten. Boyega ordnet sich scheinbar ins erste Lager ein.

Der 31-Jährige ließ schon mehrmals durchblicken, dass er weniger Zufrieden mit seiner Zeit in dem Franchise ist. Öffentlich beschwerte er sich darüber, dass seiner Figur Finn nicht genügend Tiefe verliehen wurde. Außerdem gab er in mehreren Interview zu verstehen, nicht mehr weiter im Franchise auftreten zu wollen.

Aktuell ist John Boyega seit dem 14. Juli in „They Cloned Tyrone“ auf Netflix zu sehen. Neben ihm spielen auch Jamie Foxx („Django Unchained“) und Teyonah Parris („Candyman“) in der Science-Fiction-Komödie mit.