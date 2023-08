Steven Wilson veröffentlicht neue Single „Economies of Scale“

Foto: Future via Getty Images, Total Guitar Magazine. All rights reserved.

Steven Wilson in seinem Heim-Studio in Hemel Hempstead, UK, 2015.

Steven Wilson hat seine neue Single „Economies of Scale“ samt Musikvideo veröffentlicht. Die Single kündigt sein siebtes Studioalbum „The Harmony Codex“ an, das am 29. September erscheint. Für die zehn Tracks der Platte holt sich der Porcupine-Tree-Musiker Unterstützung von Künstler:innen wie der israelischen Sängerin Ninet Tayeb, Adam Holzman und dem Interpol-Schlagzeuger Sam Fogarino. Das Ergebnis ist eine 65-minütige Platte, die Wilsons bisherige Solo-Alben „Insurgentes“, „The Future Bites“ und „The Raven That Refused To Sing“ weiterführt.

Hier das Musikvideo zu „Economies of Scale“.

Tracklist des Albums: