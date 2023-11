Streaming-Starttermin für „Indiana Jones 5“ steht fest

Als „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Juni in den Kino startete, lag eine wirklich außergewöhnliche Produktionszeit hinter dem fünften Teil der Abenteuerreihe mit Harrison Ford in der Hauptrolle.

1981 war der Han-Solo-Darsteller zum ersten Mal in die Haut des wehrhaften Archäologen geschlüpft, nun ist er mit 81 Jahren mehr oder minder nur noch Begleiter. Das Abenteuer von James Mangold ist sozusagen sein Abschied von Hut und Peitsche. Ein wenig schade: Der Film erwies sich eher als Misserfolg.

Ab wann ist „Indiana Jones 5“ bei Disneys+ zu sehen?

Das könnte aber auch an der starken Barbenheimer-Konkurrenz gelegen haben. Umso interessanter wird wohl der Streaming-Start auf Disney+. Am 15. Dezember ist es soweit. (Ein Abo ist natürlich Voraussetzung, seit November gibt es für Neukunden allerdings drei unterschiedlich teure Modelle.)

Für DVD- und Blu-ray-Puristen gibt es schon eine Woche früher die Chance, den Film (wieder) zu sehen. Am 8. Dezember 2023 erscheint er auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc. Zudem veröffentlicht Disney ein limitiertes Steelbook, das „Indiana Jones 5“ auf Blu-ray als auch auf 4K-Disc enthält.

Dokumentation über Indiana Jones

Disney+ bietet aber analog zur Präsentation von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ auch noch einen hübschen Bonus an. So zeigt der Streamer die Dokumentation „Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford“. In Spielfilmlänge wird hier hinter die Kulissen der beliebten Kinoreihe geschaut. Angekündigt sind zahlreiche Behind-The-Scenes-Aufnahmen, die bisher noch nie zu sehen waren.

