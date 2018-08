Taucht Paul Walker bald in einem neuen „Fast & Furious“-Teil wieder auf?

Die Familie von Paul Walker, der kurz vor den Dreharbeiten für „Fast & Furious 7“ bei einem Autounfall gestorben ist, scheint nicht bereit zu sein, sich von Brian O’Conner zu verabschieden. In einem Werbeclip für die kommende Doku „I Am Paul Walker“ sagte der Bruder des Schauspielers, Caleb: „Ich hoffe nur, dass wir es schaffen, ihn möglicherweise für einen kleinen Cameoauftritt zurückzubringen, um alle glücklich zu machen. Und ich möchte helfen, das wieder zu schaffen. Das ist mein Traum – und ich hoffe, dass wir das in einem der zukünftigen Filme machen können.“

Walkers Schwester Cody fügte hinzu: „Ich denke, es könnte einen Weg geben, es hinzubekommen. Aber es müssten auf jeden Fall einiges an Hirnschmalz aufgewendet werden und es müsste geschmackvoll sein. Er war einfach der Richtige, ein echter Autotyp. Und in seiner Abwesenheit…. Na ja, ich glaube, die Serie geht einen etwas merkwürdigen Weg." Paul Walkers Familie hat jedenfalls schon einmal die Unterstützung von Vin Diesel, wie „Uproxx" berichtet.

Einmal Sonnenuntergang und zurück

Die Produzenten der erfolgreichen Filmreihe inszenierten in „Fast & Furious 7“ nicht den Tod der beliebten Figur, sondern ließen ihn stattddessen in einer Sequenz in den Sonnenuntergang fahren, damit er fortan ein ruhiges Leben mit seiner Frau und seinem Sohn führen kann. Angeblich hatten Walkers Geschwister entscheidenden Anteil an der Entwicklung dieser Szene.

https://www.youtube.com/watch?v=WmdcERGYaCg Video can’t be loaded: Fast & Furious 7 Official ending scene Paul Walker tribute HD (https://www.youtube.com/watch?v=WmdcERGYaCg)