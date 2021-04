Taylor Swift veröffentlicht Album-Neuauflage „Fearless (Taylor’s Version)“

Rekordhalterin: Taylor Swift ist die erste weibliche Künstlerin, die bei den Grammys dreimal in der Kategorie „Album des Jahres“ abgeräumt hat. Und sie macht immer weiter – am Freitag veröffentlichte sie ihr Album „Fearless (Taylor’s Version)“. Es ist eine neu aufgenommener Auflage inklusive sechs bisher unveröffentlichter Kompositionen aus den „Fearless“-Sessions.

Empfehlung der Redaktion Taylor Swift und Beyoncé stellen neue Grammy-Rekorde auf

Taylor Swift erobert sich ihre Musik zurück

„Fearless“ war das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin. Es erschien in Deutschland wurde im Mai 2009. Am 26. Oktober 2009 erschien zudem eine Platinum-Edition des Albums.

Nachdem ihr früheres Plattenlabel „Big Machine Label Group“ die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben verkaufte, nahm sich die Musikerin vor, ihre alte Musik neu aufzunehmen, um so die Hoheit über ihre eigene Musik zurückzugewinnen.

„Fearless (Taylor’s Version)“



Den Startschuss dafür lieferte sie im Februar 2021 mit einer aktualisierten Version ihrer Single „Love Story“, dessen neuer Titel nun „Love Story (Taylor’s Version)“ lautet.

Das neue Album enthält neben den bereits veröffentlichten Singles 24 weitere, neu aufgenommene Titel. Es wird sowohl physisch als auch digital verfügbar sein. Das Tracklisting hat Taylor via Social Media mit ihren Fans geteilt:

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Vorab hat Taylor auch „You All Over Me (From The Vault)“ veröffentlicht. Letzterer entstand gemeinsam mit Kollegin Maren Morris.