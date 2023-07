Verlosung: Taylor Swift „Speak Now (Taylor’s Version)“

Am 7. Juli ist Taylor Swifts „Speak Now (Taylor’s Version)“ erschienen. Dabei handelt es sich um die Neuauflage von Swifts drittem Studioalbum „Speak Now“, welches im Oktober 2010 erstmals veröffentlicht wurde.

Das Album enthält 14 Songs, die allesamt aus Taylor Swifts Feder stammen. Für die Deluxe-Version wurden sechs weitere Lieder hinzugefügt. Nun erschien eine weitere Auflage des Albums mit insgesamt 22 Songs, darunter sechs bislang unveröffentlichte Lieder.

Bei der erweiterten Neuaufnahme des ursprünglichen Albums, geht es darum, die vollständige Verfügungsgewalt über die Werke zurückzugewinnen, nachdem sich Swift 2019 aufgrund einer Auseinandersetzung von ihrem damaligen Musiklabel Big Machine Records trennte.

Aktuell ist Taylor Swift mit ihrer „The Eras Tour“ in Nordamerika unterwegs. Im nächsten Jahr kommt die Sängerin für einige Konzerte nach Deutschland (Gelsenkirchen, Hamburg und München).

Titelliste

1. Mine

2. Sparks Fly

3. Back to December

4. Speak Now

5. Dear John

6. Mean

7. The Story of Us

8. Never Grow Up

9. Enchanted

10. Better than Revenge

11. Innocent

12. Haunted

13. Last Kiss

14. Long Live

15. Ours

16. Superman

17. Electric Touch (featuring Fall Out Boy)

18. When Emma Falls in Love

19. I Can See You

20. Castles Crumbling (featuring Hayley Williams)

21. Foolish One

22. Timeless

Verlosung

ROLLING STONE verlost jeweils drei Exemplare von „Speak Now (Taylor’s Version)“ als Vinyl bzw. CD.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Taylor“ angeben. Einsendeschluss ist der 04.08.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!