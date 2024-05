Taylor Swifts „Eras“-Tour geht im Sommer 2024 weiter. Damit auch die Eltern von jungen Fans bestens auf das vorbereitet sind, was sie bei den Konzerten des US-Popstars erwartet, bietet eine Universität im schottischen Glasgow einen Kurs an, der sich nur um die Taylor-Swift-Wissenserweiterung dreht.

Am 7., 8. und 9. Juni wird Swift in der schottischen Hauptstadt Edinburgh auftreten. Insgesamt 219.000 Besucher:innen werden im dortigen Murrayfield Stadium erwartet. Neben den Ultra-Fans werden auch elterliche Begleitungen ebenso wie Partner:innen und Freund:innen vor Ort sein, die nicht so textsicher sind und noch ihre Kenntnisse auffrischen könnten. Damit sich aber wirklich jede Person ideal für die Show abgeholt fühlt und jegliche Lyrics-Anspielungen versteht, liefert das Glasgow Clyde College eine Swift-Weiterbildung am 7. Mai.

In 90 Minuten zum Swiftie

In den 90 Minuten soll über ihren gesamten Album-Katalog, ihre Setlist, ihre Garderobe sowie auch über ihre Frisuren-Styles und die Parts, in denen mitgesungen werden muss, aufgeklärt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei der umfassenden Popularität der 34-Jährigen sehen es die Veranstalter:innen als ihren Bildungsauftrag an, über Swift aufzuklären. „Die Taylor-Manie scheint in nächster Zeit nicht nachzulassen, und wir gehen davon aus, dass sie hier in Schottland im Juni ihren Höhepunkt erreichen wird“, so der stellvertretende Schulleiter der Universität, Robert Anderson, gegenüber „The Independent“. Kurs-Ziel sei es laut Anderson, ein „vollumfängliches Eras-Erlebnis“ zu ermöglichen.

Die Tournee wird Taylor Swift auch nach Deutschland bringen. Vom 17. bis 28. Juli gibt es die Chance, sie hierzulande live zu erleben.

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: