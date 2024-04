Das elfte Studioalbum „The Tortured Poets Department“ von Taylor Swift ist auf den ersten Platz der deutschen Album-Charts eingestiegen. In der ersten Woche verkaufte die Sängerin weltweit über 2,6 Millionen Einheiten. Von diesem Erfolg scheint Swift völlig überwältigt und greift zu Social Media, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Dabei teilt sie Fotos, die den LP-Entstehungsprozess zeigen. So ist sie unter anderem mit Post Malone und Florence Welch zu sehen, die beide als Feature-Gäst:innen auf dem Werk vertreten sind.

„Ich fühle mich völlig überwältigt“

Knapp anderthalb Wochen nach Veröffentlichung hat sich Taylor Swift am Sonntag (28. April) bei ihren 284 Millionen Instagram-Follower:innen gemeldet. Die 34-Jährige ließ dort verlauten: „Ich bin hin und weg. Ich bin völlig überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Album entgegengebracht habt. 2,6 Millionen IST DAS WIRKLICH EUER ERNST?? Danke, dass ihr zuhört, streamt und die Tortured Poets in eurem Leben willkommen heißt. Ich fühle mich völlig überwältigt. Ich war schon so heiß darauf, wieder auf Tour zu gehen, aber das ihr DAS macht? Der 9. Mai kann nicht früh genug kommen.“ Damit deutet Swift auf die Fortsetzung ihrer „Eras“-Tour hin, die sie am 9. Mai in Frankreichs Hauptstadt Paris bringt.

Auf ihrer Tournee kommt Swift auch für sieben Konzerte nach Deutschland. An folgenden Tagen ist sie live zu sehen:

17. Juli: Gelsenkirchen, Veltins Arena

18. Juli: Gelsenkirchen, Veltins Arena

19. Juli: Gelsenkirchen, Veltins Arena

23. Juli: Hamburg, Volksparkstadion

24. Juli: Hamburg, Volksparkstadion

27. Juli: München, Olympiastadion

28. Juli: München, Olympiastadion

Album bricht (fast) alle Rekorde

Mit „The Tortured Poets Department“ sichert sich der US-amerikanische Popstar zum dritten Mal in ihrer Karriere den Spitzenplatz in den deutschen Albumcharts. Auch in Sachen Streaming läuft es hierzulande bestens: So wurde das Album am Tag der Veröffentlichung 11,5 Millionen Mal abgerufen – ein Rekord. Die Wochenübersicht zeigt zudem: Keine Platte und keine Künstlerin wurde innerhalb einer Woche mehr gestreamt.

Weltweit geht die Rekordserie ebenfalls weiter: In weniger als einer Woche nach Release kommt „The Tortured Poets Department“ bereits auf über eine Milliarde Streams. Auch das ist in dieser Zeitspanne bislang niemand anderem gelungen. Der Abstand zum bisher meistverkauften Album des Jahres – „Cowboy Carter“ von Beyoncé – ist gewaltig: Diese verkaufte in der ersten Woche nämlich „nur“ 228.000 Einheiten.

Nur in einer Sache klappt es noch nicht so ganz: Meistgehörter Artist in der Streamingwelt ist weiterhin The Weeknd, Swift belegt hier den zweiten Platz. Allerdings unterscheidet die beiden Artists mit 110 und 112 Millionen Hörer:innen „nur noch“ zwei Millionen Streaming-Fans.