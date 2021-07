Taylor Swift: Vom Projekt zur Supergroup?

Gemeinsam mit Aaron Dessner und Justin Vernon von Big Rech Machine veröffentlicht Taylor Swift das Musikvideo zu „Renegade“.

Gemeinsam mit Justin Vernon und Aaron Dessner veröffentlicht Taylor Swift die neueste Single aus dem Big Red Machine-Album „How Long Do You Think It's Gonna Last?“. Aus dem Album, das am 27. August erscheinen soll, sind bereits zwei Singles ausgekoppelt worden. „Renegade“ wurde in der gleichen Woche in Los Angeles aufgenommen, in der Swift und Dessner den Grammy für das Album des Jahres, „Folklore“, gewannen. https://www.youtube.com/watch?v=h_wr-9X47ao Produzent und Songwriter Aaron Dessner – der Swifts Alben „Folklore“ und „Evermore“ mitgeschrieben und mitproduziert hat – sprach mit Zane Lowe bei New Music Daily bei Apple Music 1 und plauderte über die Zusammenarbeit…