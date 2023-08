The Cranberries: „To The Faithful Departed“ erscheint in erweiterter Neuauflage

Das Album „To The Faithful Departed“, von The Cranberries, ursprünglich am 30. April 1996 veröffentlicht, wird ab 13. Oktober remastered als erweiterte Deluxe-Edition veröffentlicht. Die Platte, die zu den Meilensteinen in der Karriere der Gruppe zählt, erscheint als 2LP-Set, 3CD-Edition und digital. Zudem soll es eine Einzel-LP mit dem remasterten Originalalbum geben.

Zum 25. Jubiläum von „To The Faithful Departed“

Auf Social Media schreibt die Band: „Wir freuen uns, die Veröffentlichung der lang erwarteten Neuauflage unseres dritten Studioalbums zum 25-jährigen Jubiläum bekannt geben zu können. Wir wissen, dass ihr alle darauf gewartet habt, und wir danken euch allen aufrichtig für eure Geduld. Wir hoffen, dass ihr es genießt.“

Nach dem Tod von Dolores O’Riordan: „Da kamen viele Erinnerungen zurück“

Schlagzeuger Fergal Lawler berichtet darüber: „Viele dieser Songs hatte ich davor länger nicht mehr gehört, aber im letzten Jahr habe ich dann ganze Tage damit verbracht, mich wirklich intensiv und aufmerksam mit diesen Aufnahmen zu befassen.“ Dabei seien auch Trauer und Schmerz hochgekommen – nach dem tragischen Tod der Sängerin Dolores O’Riordan im Jahr 2018.

„So schwer es zum Teil auch war, Dolores’ Stimme zu hören; da kamen auch ganz viele Erinnerungen zurück, die einfach nur schön sind“, so der Schlagzeuger. „Ich war fast schon etwas schockiert, wie viel Kraft in diesen Songs steckt … und was für starke Emotionen sie wecken können.“

Unveröffentlichte Outtakes und Live-Aufnahmen mit dabei

Die 3CD-Edition und das digitale Pendant enthalten auch bislang unveröffentlichte Outtakes und frühe Mixes der Albumtracks – sowie zwölf seltene Live-Aufnahmen, die während der „Free to Decide“-Welttournee im Jahr 1996 aufgenommen wurden.

Das letzte Album der Cranberries

30 Jahre nach ihrer Gründung haben die Cranberries mit „In The End“ ihr achtes und letztes Studioalbum angekündet. Es erschien im Jahr 2019. Genau ein Jahr nach dem unerwarteten Tod Sängerin Dolores O’Riordan erschien dazu die Single „All Over Now“ am 15. Januar 2019.