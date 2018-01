Nachdem The Gaslight Anthem 2015 verkündeten, dass sie eine längere Pause einlegen wollen, fürchteten Fans das Schlimmste. Das Ende der Band, versteckt eben hinter jenen „Pause“. Doch nun kann man aufatmen: Denn The Gaslight Anthem treten, anlässlich des 10. Jubiläums ihres Albums „The ’59 Sound“, am 28.07.2018 in Köln auf. Sie werden dabei von The Flatliners und Matthew Ryan unterstützt.

Tickets

Fanclub Presale: Dienstag, 30.01.2018, 11 Uhr

Exklusiv über eventim.de sowie spotify.com: Mittwoch, 31.01.2018, 11 Uhr

Normaler Verkauf: Freitag, 02.02.2018, 11 Uhr

(An allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.)