The Kills veröffentlichen nach langer Pause zwei neue Songs (Videos)

Foto: Myles Hendrik, Myles Hendrik. All rights reserved.

The Kills sind zurück

Sie sind wieder da! Die Rock-Band The Kills haben nach sieben Jahren Funkstille wieder Musik veröffentlicht. Mit den Doppelschlag „New York“ und „LA Hex“ melden sich Alison Mosshart und Jamie Hince zurück. Musikvideos gibt es zu den zwei Singles gleich mit dazu.

Als wir das letzte Mal von dem britisch-amerikanischen Duo hörten, ließen sie noch auf dem Album ASH & ICE die Gitarren scheppern. Es war im Juni 2016, als ROLLING-STONE-Redakteur Markus Schneider das Werk mit dreieinhalb Sternen bedachte. Mit ihren neuen Singles wollen The Kills 2023 beweisen, dass sie trotz der langen Pause ihren rauen Sound aus staubigen Bluesrock und Indie immer noch beherrschen.

Die Musikclips zu „New York“ und „LA Hex“ entstanden unter der Regie von Andrew Theodore Balasia. Der Filmemacher ist vor allem für seine Arthouse-Kurzfilme bekannt, was auch in den Videos deutlich wird. Ihr künstlerisches Können bewies auch Alison Mosshart, die die Plattencover zu den Songs selber malte.

Passend zu ihrem Comeback, und den neuen Songs, haben The Kills je ein Event in New York City sowie Los Angeles angekündigt. Neben DJ-Sets von Mosshart und Hince, soll es dort auch exklusiv Merch der Band geben. Exklusiv sind auch die limitierten 7“-Singles von „New York“ und „LA Hex“, die ihr hier bestellen könnt. Des Weiteren sind die Songs ab sofort auf den üblichen Streamingdiensten zu hören.

Das Musikvideo zu „New York“ von The Kills:

Das Musikvideo zu „LA Hex“ von The Kills:

Das Plattencover: