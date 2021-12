The National: Neuen Song „Somebody Desperate“ hören

The National haben eine neue Single veröffentlicht. „Somebody Desperate“, so ihr Name, ist auf dem Soundtrack des Filmes „Cyrano“ enthalten. Der wurde von den The-National-Brüdern Bryce und Aaron Dessner geschrieben und komponiert und beinhaltet ebenfalls Songtexte ihres Sängers Matt Berninger sowie der Filmproduzentin Carin Besser.

„Cyrano“ ist ein Musical-Drama von Regisseur Joe Wright. In den Hauptrollen werden Haley Bennett, Ben Mendelsohn und Peter Dinklage, bekannt aus „Game Of Thrones“, zu sehen sein. Der Film startet am 3. März 2022 in den deutschen Kinos.

Hören Sie hier das von Klavier, Berningers Stimme und einsetzenden Streichern getragene Stück „Somebody Desperate“ im Stream:

Zuletzt kündigten The National drei Konzerte in Deutschland im kommenden Sommer an – und damit in einer Zeit, in der mindestens Open-Airs hoffentlich wieder funktionieren sollten. Als Supportacts treten Jehnny Beth und Courtney Barnett auf.

