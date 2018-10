„The Walking Dead“: Fotos zeigen letzten Leidensritt des sterbenden Rick Grimes

Foto: Jackson Lee Davis/AMC. All rights reserved.

Andrew Lincoln als Rick Grimes - The Walking Dead _ Season 9, Episode 5 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Noch ist nicht klar, was aus Rick Grimes wird – kann der „Walking Dead“-Held vor den Zombiehorden flüchten, oder wird er sterben? Am Ende der letzten Folge lag er schwer verletzt, durch den Bauch aufgespießt, am Boden.

Untote umzingelten ihn von allen Seiten. Neu veröffentlichte Szenenbilder deuten auf einen langen letzten Leidensweg der Hauptfigur hin. Anscheinend wird Rick – noch – nicht von den Zombies gefressen. Er schafft es zurück auf sein Pferd und in ein Haus, das aber bald auch belagert wird.

Allem Anschein nach könnte es Maggie sein, die später den zombifizierten Freund erlöst – darauf deutet das Foto mit der Eisenklaue hin. Zuvor bekam Rick schon die Gelegenheit sich von seinem besten Kumpel Daryl zu verabschieden: ein letzter Händedruck, bevor sie sich gegenseitig aus einer Grube halfen.

Am 05. November wissen wir mehr – dann wird Rick-Darsteller Andrew Lincoln ein letztes Mal bei „The Walking Dead“ auftreten.

Ricks letzter Ritt: