The Weeknd kündigt „The After Hours“-Tour an – Tickets, Termine, Vorverkauf

The Weeknd wird sein neues Album „The After Hours Tour“ (erscheint am 20. März) auf einer Welt-Tournee vorstellen. Im Oktober und November 2020 macht er dafür auch Halt in vier deutschen Städten: am 29. Oktober in der Berliner Mercedes-Benz Arena, am 31. Oktober in der Münchner Olympiahalle, am 8. November in der Barclaycard Arena Hamburg sowie am 9. November in der Kölner LANXESS arena.

Angekündigt ist vom Veranstalter eine der modernsten Produktionen und innovativsten Bühnendesigns mit einem noch nie dagewesenen LED- und Videokonzept. Geplant sind bisher 57 Shows in den USA, Kanada, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland sowie Frankreich.

Als Special Guests bringt The Weekend im Herbst 88GLAM und Sabrina Claudio mit nach Europa.

The Weeknd live 2020: Termine

Do. 29.10.2020 Berlin – Mercedes-Benz Arena

Sa. 31.10.2020 München – Olympiahalle

So. 08.11.2020 Hamburg – Barclaycard Arena

Mo. 09.11.2020 Köln – LANXESS arena

The Weeknd live 2020: Tickets und Vorverkauf

In ausgewählten Ländern können Besitzer von „American Express“-Karten bereits ab dem 25. Februar, 9 Uhr, Tickets vor dem offiziellen Vorverkaufsstart erwerben. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Freitag, 28. Februar um 10 Uhr.

Samsung Prio Tickets

Mi., 26.02.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung

Mi., 26.02.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale

Do., 27.02.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart

Fr., 28.02.2020, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist/the-weeknd-tickets