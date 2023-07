Bruce Springsteen live in Hamburg: Setlist, Tickets, Anfahrt und Wetter

Nach sechs Jahren Pause spielt Bruce Springsteen am Samstag (15. Juli) das zweite von vier Konzerten seiner „Bruce Springsteen & The E Band“-Tour in Deutschland, mit Station im Hamburger Volksparkstadion. Nachdem er am 12. Juni bereits vor 43.000 Fans in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auftrat, folgen nach der Show in Hamburg noch Gigs am 21. Juli am Hockenheimring und 23. Juli in München.

Empfehlung der Redaktion Kommentar Preise für Konzert-Tickets sollten nicht weiter auseinander driften Preise für Konzert-Tickets sollten nicht weiter auseinander driften

Support und Startzeiten

Der Einlass für das Konzert ist ab 16:30 Uhr, allerdings startet das Konzert in Hamburg um 19 Uhr. Eine Vorband gibt es nicht.

Tickets

Die letzten Tickets zur Show am Samstag (15. Juli) sind noch über Eventim erhältlich. Abhängig von der ausgewählten Kategorie kann ein Sitzplatz zwischen 75,90€ und 179,40€ kosten. Auch der Preis vom Stehplatz variiert und befindet sich zwischen 98,90€ und 150,65€. Die Ticketanzahl pro Person ist eingeschränkt. Dementsprechend können pro Ticketkäufer maximal sechs Tickets pro Shows gekauft werden.

Empfehlung der Redaktion Galerie Die 100 besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten Die 100 besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten von Bruce Springsteen zu hören – aber, Achtung: Springsteen spielt nie dasselbe Set zweimal. Dies ist nur eine mögliche Setliste:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Zugabe

Born to Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Volksparkstadion

Sylvesterallee 7

22525 Hamburg

Für diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hamburger Volksparkstadion fahren wollen, bieten sich ab Hamburg Hauptbahnhof, die S-Bahnen S3 in Richtung „Pinneberg“ oder die S21 Richtung „Elbgaustrasse“ an. Aussteigen muss man in beiden Fällen an der Haltestelle „Stellingen – Arenen“. Außerdem kann man mit den Metrobus der Linie 22 bis zur Haltestelle „Schnackenburgalle“ oder die Linie 180 bis zur Haltestelle „Am Volkspark“ nehmen. Alle Veranstaltungstickets gelten auch als Fahrkarte.

Wetter

Das Wetter am Samstag (15. Juli) soll wolkig sein. Dabei kann es am Mittag zu Regenschauern kommen. Doch soll die Temperatur trotzdem bei 30 Grad bleiben. Abends kühlt es dann auf 22/23 Grad ab und es bleibt weiterhin wolkig. Nach dem Konzert sind ca. 19 Grad und kein weiterer Regen zu erwarten.