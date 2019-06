Thom Yorke veröffentlicht sein neues Album „Anima“

Nach fünf Jahren Wartezeit veröffentlichte Bruce Springsteen nun sein 19. Studioalbum: In „Western Stars“ trifft sonniger 70s-Pop auf orchestrierte Americana-Balladen.

Nachdem er den Fans mit „Tuscon Train“, „There Goes My Miracle“ und „Hello Sunshine“ schon drei gute Gründe zur Vorfreude auf das neue Album bescherte, veröffentlichte Bruce Springsteen nun, fünf Jahre nach „High Hopes“, seine neue Platte. Mit den Sounds des südkalifornischen Pops aus den späten 70ern und Glen Campbell, Jimmy Webb, Burt Bacharach im Hinterkopf schrieb der 69-Jährige laut eigener Aussage sein neues Werk. Komponist Jon Brion ist mit Celesta, Synthesizern und elektronischer Orgel zu hören und auch die (ehemaligen) Mitglieder der E Street Band, David Sancious, Soozie Tyrell und Charles Giordano, haben an den Aufnahmen mitgearbeitet. Auch wenn „High Hopes“ mittlerweile…