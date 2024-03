Beyoncé covert „Blackbird“: So klingt ihre Version des Beatles-Songs

Beyoncés Cover des Beatles-Klassikers „Blackbird“, das auf ihrem neuen Album „Cowboy Carter“ enthalten ist, hat bei den Fans starke Reaktionen hervorgerufen.

Hier könnt ihr den Song hören, der in Anlehnung an ACT II ihrer Album-Trilogie „Blackbiird“ genannt wurde:

Der Beatles-Song erschien 1968 und könnte nicht besser zum Thema des Albums passen. Schließlich behandelt „Cowboy Carter“ auf vielschichtige Weise das Thema Rassismus. Paul McCartney hatte ‚Blackbird‘ während des Bürgerrechtskampfes in den 1960er Jahren geschrieben, nur wenige Wochen nach der Ermordung von Dr. Martin Luther King Jr. In dem 1997 erschienenen Buch „Many Years From Now“ wird der Musiker folgendermaßen zitiert: „Es waren die Tage der Bürgerrechtsbewegung, die uns allen sehr am Herzen lag, also war dies wirklich ein Lied von mir an eine Schwarze Frau, die diese Probleme in den Staaten erlebte.“

In den sozialen Medien haben viele geteilt, wie emotional das Hören von ‚Blackbiird‘ für sie gewesen sei:

Beyoncé: „Die Freude am Musikmachen besteht darin, dass es keine Regeln gibt“

„Cowboy Carter“ wurde heute (29. März) veröffentlicht. Es ist ihr achtes Studioalbum und das zweite der geplanten Trilogie, die mit RENAISSANCE im Jahr 2022 begann. „Je mehr ich sehe, wie sich die Welt entwickelt, desto mehr fühle ich eine tiefere Verbindung zur Reinheit“, so die Sängerin. „Angesichts künstlicher Intelligenz und der digitalen Filter und Programmierungen wollte ich zu echten Instrumenten zurückkehren, und ich habe sehr alte Instrumente verwendet. Ich wollte nicht, dass einige Schichten von Instrumenten wie Streicher, insbesondere Gitarren, und Orgeln perfekt gestimmt sind. Ich habe einige Songs roh gehalten und mich an den Folk angelehnt. Alle Klänge waren so organisch und menschlich, alltägliche Dinge wie der Wind, das Knacken und sogar der Klang von Vögeln und Hühnern, die Geräusche der Natur.“

„Mein Prozess ist, dass ich normalerweise experimentieren muss“, sagt Beyoncé. „Ich genieße es, offen zu sein und die Freiheit zu haben, alle Aspekte der Dinge, die ich liebe, herauszuholen und so habe ich an vielen Songs gearbeitet. Ich habe wahrscheinlich 100 Songs aufgenommen. Wenn das erledigt ist, kann ich das Puzzle zusammensetzen und die Konsistenzen und gemeinsamen Themen erkennen und dann ein solides Gesamtwerk schaffen.“

„Es hat mehr als fünf Jahre gedauert, dieses Album aufzunehmen“, so Beyoncé weiter. „Es war wirklich großartig, dass ich die Zeit und die Gnade hatte, mir damit Zeit zu lassen. Ursprünglich wollte ich „Cowboy Carter“ zuerst herausbringen, aber mit der Pandemie gab es zu viel Schwere in der Welt. Wir wollten tanzen. Wir haben es verdient zu tanzen. Aber ich musste auf Gottes Zeitplan vertrauen.“

„Ich denke, die Leute werden überrascht sein, denn ich glaube nicht, dass diese Musik das ist, was jeder erwartet“, so die Künstlerin über ihr neues Album, „aber es ist die beste Musik, die ich je gemacht habe.“ Die musikalische Allianz umfasst Beiträge von Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Stevie Wonder, Chuck Berry, Miley Cyrus, Post Malone, Jon Batiste, Rhiannon Giddens, Nile Rodgers, Robert Randolph, Gary Clark, Jr., Willie Jones, Brittney Spencer, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell und Tiera Kennedy.