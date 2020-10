So feiern Foo Fighters, Stevie Nicks und Co. Tom Pettys 70. Geburtstag

Foto: Redferns, Samir Hussein. All rights reserved.

Am kommenden Freitag (23. Oktober) zelebriert Namen die Musikwelt den „Tom Petty Birthday Bash“.

Bands wie die Foo Fighters und The Killers, aber auch Stevie Nicks und Norah Jones werden anwesend sein, um gemeinsam den Geburtstag des vor drei Jahren verstorbenen Tom Petty zu feiern.

Diese Woche wäre Tom Petty 70 Jahre alt geworden

Am 20. Oktober 1950 wurde Thomas Earl Petty in Gainesville, Florida geboren. 24 Jahre später erhielt er seinen ersten Plattenvertrag und wurde mit Tom Petty & The Heartbreakers bald zu einer der einflussreichsten Rockmusiker, der während seiner Karriere rund 80 Millionen Platten verkaufte.

Am Dienstag wäre Tom Petty 70 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund haben sich Kollegen und Wegbegleiter zusammengetan, um ihm zu Ehren ein fünfstündiges Fest zu geben.

Über 30 Acts werden teilnehmen

Der „Tom Petty Birthday Bash“ findet am 23. Oktober in Florida statt, um 19:00 Uhr nach örtlicher Zeit. Das heißt, in Deutschland muss etwas länger wach geblieben werden, um der Veranstaltung um 1:00 Uhr nachts digital beizuwohnen.

Bis in die Morgenstunden wird gefeiert und ein beeindruckendes Programm geboten. Neben den Foo Fighters und Beck spielen unter anderem auch Jackson Browne, Chris Stapleton, Brandi Carlile und Norah Jones im Livestream Konzerte. Zudem werden weitere besondere Gäste auftreten, darunter Stevie Nicks, Post Malone, Lenny Kravitz, The Killers und The Raconteurs.

Die Veranstaltung wird live auf Tom Pettys Website übertragen. Weitere Informationen zum Livestream gibt es hier.