„Tote Mädchen Lügen Nicht“: Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht

James Mangold bringt die beiden Formel-1-Legenden im Zweikampf um die Pole-Position auf die Leinwand – Christian Bale sitzt als Ken Miles am Steuer, Matt Damon spielt den Ingenieur Carroll Shelby.

Im November kommt „Ford vs. Ferrari“ ins Kino, jetzt ist der offizielle Trailer erschienen. In den Hauptrollen des historischen Dramas gehen Christian Bale und Matt Damon für Ford ins Rennen. 1966 hatte sich Ferrari als einsamer Spitzenreiter des Formel-1-Rennsports etabliert, dem kein anderer Automobilhersteller gefährlich werden konnte. Für Henry Ford II aber war es Zeit für einen Wandel. Der Ingenieur Carroll Shelby (Matt Damon) und der Fahrer Ken Miles (Christian Bale) wurden also vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe gestellt: Ein brandneues Auto zu bauen, das Ferrari beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans besiegen konnte. James Mangold („Walk the Line“) führt…