AC/DC: In 5 Tagen geht’s los!

Ein AC/DC-Countdown kündigt sich an: In ihren sozialen Netzwerken hat die Band am Mittwoch (07. Februar 2024) ein Reel veröffentlicht, in dem innerhalb weniger Sekunden die Ziffer 5 eingeblendet wird – „fünf“ wie fünf Tage. Es wird erwartet, dass die australische Hard-Rock-Band also in fünf Tagen etwas verkünden wird. Naheliegenderweise die Daten einer Welttournee, beginnend im Sommer. Montag, der 12. Februar, als Tag dieser Nachricht würde Sinn ergeben, denn Tourneeverkündigungen werden selten am Wochenende bekannt gegeben.

Schon am Montag meldeten sich AC/DC zu Wort – mit einem Posting, das „Are You Ready“ betitelt ist. Passend dazu gibt es Klänge aus dem gleichnamigen Song vom „Razor’s Edge“-Album von 1990.

Fans rasten erwartungsgemäß aus. „World Tour? New album?“, fragen sie in dem sozialen Netzwerk. Allerdings verrät der Clip nicht viel, zeigt nur das AC/DC-Logo und spielt etwas Musik ab.

AC/DC auf Instagram

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band soll sich in den Vorbereitungen für eine diesjährige Brasilien-Tournee befinden. Das berichtete „NME“ mit Verweis auf die brasilianische Zeitung „O Globo“. Demnach wird die Band vier Konzerte in dem lateinamerikanischen Land geben. Zwei Auftritte würden im Morumbi-Stadion in São Paulo stattfinden, während sie Berichten zufolge auch für zwei Termine auf dem Rock In Rio Festival in Rio de Janeiro zu Gast sein werden.

Angeblich solle es 2024 ja auch Konzerte auf deutschem Boden geben. Ein Auftritt in München am 12. Juni 2024 sei in Planung – das wäre der erste Gig in Europa von Angus Young, Brian Johnson und Kollegen seit ihrem Auftritt in der Düsseldorfer Espirit Arena im Juni 2016. Damals war Axl Rose noch Frontmann der Band.

Cliff Williams sei ja angeblich nicht mehr mit von der Partie. Wer den Bassisten live ersetzen könnte, ist derzeit unbekannt.

Der Comedian und Schauspieler Dean Delray behauptete, von einer „äußerst zuverlässigen Quelle“ erfahren zu haben, dass AC/DC dieses Jahr mit einem neuen Bassisten auf Tournee gehen wird. Er teilte diese Information über Instagram. Dabei betonte der Comedian, dass er den Namen des neuen Musikers nicht preisgeben werde, sondern dies der Band selbst überlassen möchte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Cliff Williams‘ Rücktritt

Die Nachricht kommt nicht überraschend. Schließlich hat Cliff Williams bereits am Ende der „Rock Or Bust“-Tour 2015-2016 seinen Rücktritt angekündigt. Trotzdem kehrte er für die Aufnahme-Sessions des Albums „Power Up“ (2020) und für das Power Trip Festival 2023 zurück. In einem Podcast-Interview vor drei Jahren hatte Williams jedoch deutlich gemacht, dass er nicht erneut mit der Gruppe auf Tour gehen werde – eine Information, die anscheinend von vielen Fans übersehen wurde.

Der Band-Austritt von Cliff Williams 2016 wurde durch gesundheitliche Probleme, darunter auch eine schwere Phase von Schwindelanfällen, beeinflusst. Die Rückkehr von Sänger Brian Johnson und Schlagzeuger Phil Rudd überzeugte ihn jedoch, wieder Teil der Band zu werden. Der Bassist betonte, dass seine Teilnahme an den Aufnahmen zu „Power Up“ eine Hommage an den verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young war.

Was wir über die AC/DC-Tour 2024 wissen

Offiziell hat die australische Band die diesjährige Tour noch nicht einmal angekündigt. Zuvor kursierte ein Screenshot im Netz, der angeblich die Konzert-Termine von AC/DC für 2024 zeigt, wie wir am 10. Januar berichteten. Zuerst berichteten „oe24.at“ sowie die „Westfälischen Nachrichten“ von Konzertdaten, die ein Mann namens Marco Meierhöfer auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht haben soll. Dieser Post ist inzwischen nicht mehr auffindbar. Würden die Termine stimmen, treten die Hardrock-Legenden elfmal in diesem Frühjahr in Deutschland auf, zwei Mal in Österreich und einmal in der Slowakei.

Ob an diesen Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, bleibt vorerst abzuwarten. Die Gruppe steht bekanntlich nicht für eine umfassende Kommunikation mit der Öffentlichkeit, was die Situation zusätzlich undurchsichtig macht.

Das Musikvideo von AC/DCs „Back In Black“ hat auf YouTube eine Milliarde Streams generiert. Das Video zum 1980 veröffentlichten Song wurde Ende 2012 auf der Plattform hochgeladen. Es zeigt die Band, wie sie den Hit aufführt – auf einer kleinen Bühne ohne große Inszenierung.