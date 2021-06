Berliner Konzertveranstalter distanziert sich von Xavier Naidoo: „Distanzieren uns von Rassismus“

Gezerre um das Konzert von Xavier Naidoo in Rostock: Nachdem die Bürgerschaft der Stadt ein Verbot des Konzerts am 22. August 2021 beschlossen hatte, legte nun der Oberbürgermeister sein Veto ein.

Geht es nach Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, soll Xavier Naidoo am 22. August 2021 nun doch in der Stadthalle Rostock auftreten dürfen. Madsen, der keiner Partei angehört, legte Einspruch gegen den Bescheid der Bürgerschaft ein — das berichtet unter anderem „Der Spiegel“. Die Stadt teilte demnach am Mittwoch (2. Juni 2021) mit, dass sich Madsen den Bedenken der Stadtverwaltung gegenüber dem Auftrittsverbot anschließe. Die Begründung der Stadt — und was nun passiert Die Stadt Rostock erklärte, dass öffentliche Einrichtungen wie die Stadthalle „zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes verpflichtet“ seien. Es sei nicht rechtens, Veranstalter oder Künstler aufgrund verschiedener politischer oder…