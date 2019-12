Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Sarah Connor live in Berlin am 15. September 2019

„ProSieben in concert“ mit Sarah Connor wurde vor knapp 600 Fans und Gästen vor wenigen Wochen in Berlin aufgezeichnet und feiert am heutigen Donnerstagabend Premiere. Dabei präsentiert die Sängerin Lieder ihres diesjährigen Albums „Herz Kraft Werke“ aber auch alte Hits wie „From Sarah with love“.

TV-Tipp „ProSieben IN CONCERT mit Sarah Connor“

12. Dezember, 23:35 Uhr, ProSieben

Sarah Connor auf YouTube: