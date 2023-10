U2: Bono kämpft mit den Tränen, dichtet „Pride“ um – „diese schönen Kids auf dem Musikfestival in Israel“

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Beim jüngsten ihrer „Sphere“-Konzerte (08. Oktober 2023) im Rahmen der „Achtung Baby“-Residency haben U2 der Todesopfer in Israel gedacht, im Zuge der Hamas-Attentate, seit denen das Land an mehreren Fronten gleichzeitig angegriffen wird.

„Mit Blick auf das, was in Israel und in Gaza passiert ist, wirkt ein Song über Gewaltlosigkeit womöglich albern, gar lächerlich“, so Bono auf der Bühne in Las Vegas, während The Edge die ersten Akkorde des darauf folgenden Songs anspielt.

„Aber unsere Gebete haben sich stets um den Wunsch nach Frieden gedreht, und um Gewaltlosigkeit. Doch unsere Herzen … und unsere Wut …“ – dann stockt dem 63-Jährigen die Stimme. Und er erinnert an das Massaker auf dem Trance-Fest. „Diese schönen Kids … auf einem Musikfestival …“. Bono bittet das Publikum nun darum, mitzusingen.

Die Band stimmt „Pride (in the Name of Love)“ an, jenen Hit aus dem 1984er-Album „The Unforgettable Fire“, der die Ermordung Martin Luther Kings thematisiert und eine Friedenshymne ist. Bono dichtet das Lied um: „On October 7th, as the sun is rising on a desert sky / stars of David / They took your Life / but they could not take your pride“.

Massaker in Israel

Die Zahlen sind erschütternd: Über 260 zumeist junge Menschen wurden beim Überfall der palästinensischen Terrormiliz Hamas auf einem Rave unweit des Gaza-Streifens am 07. Oktober 2023 getötet; weitere wurden vor laufender Digitalkamera verschleppt. Beim „Universo Parallelo“-Festival standen mit Protonica und Ectogasmics auch zwei deutsche Acts auf dem Festivalbilling.

