U2 im Shitstorm der Abtreibungsgegner

U2 ernten derzeit zum Teil massive Kritik für ihre Haltung zu Abtreibung: Am 25. Mai stimmt Irland über das in der Verfassung verankerte Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ab. Mit der von U2 getwitterten Parole „Repeal The 8th“, also „Hebt den 8. Paragrafen auf“, setzt die Band sich für das Recht auf Abtreibung ein.

„Pro Life“-Anhänger erzürnt diese Haltung, die Fans machen ihrem Unmut auf Twitter Luft. Einer schreibt: „I’m pro choice as I believe God is. All our choices are our choices and should be freely made But to support abortion?? And this coming from such a Life loving, Life giving band. #sosad #don’tgetit“

U2: Heuchler?

Einige unterstellen U2 Heuchelei, da sie sich als Christen sehen, aber sich für ungeborenes Leben nicht einsetzen würden. Verteidiger der Band weisen darauf hin, dass U2 grundsätzlich ja keine Ratschläge zur Abtreibung erteilen würden.

