Ü-30-Festival abgesagt, weil Headliner Ja Rule lieber in Las Vegas spielen will

Das HipHop-Festival „Old but Gold“ sollte eigentlich am 06. Juli zum zweiten Mal in München stattfinden. Doch daraus wird nun doch nichts, wie der Veranstalter bestätigte. Das Open Air wurde abgesagt. Der Grund? Headliner Ja Rule wird seinen Slot nicht spielen – er hat mit einem Mal andere Pläne …

„Unser Headliner Ja Rule hat die Shows gecancelt“

Das Münchner Musik-Festival war als Ü30-Show für Besucher:innen ab 21 Jahren geplant und sollte im Kulturzentrum Sugar Mountain stattfinden. Zur Absage des Events heißt es auf der Website: „Unser Headliner Ja Rule hat die Shows gecancelt und spielt, obwohl es Verträge gibt und bereits Geld angezahlt wurde, lieber in Las Vegas.“

Der Veranstalter fährt fort: „Das hat uns schweren Herzens zu dem Entschluss gebracht, die Festivals zu canceln, weil wir euch nicht eine halbe Nummer anbieten wollen und es wenn, dann richtig machen.“

Dortmunder Festival-Edition findet auch nicht statt

„Old But Gold“ hätte eigentlich in zweifacher Ausführung stattfinden sollen – neben München sollte das Festival am 17. August auch in Dortmund in der Westfalenhalle an den Start gehen. Aber auch der Termin fällt nun ins Wasser. Die bereits erworbenen Tickets werden den Käufer:innen zurückerstattet.

Der New Yorker Rapper selbst hat sich noch nicht zu der Absage bei der Veranstaltung zu Wort gemeldet.