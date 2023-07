Iron Maiden live in Dortmund: Setlist, Tickets, Anreise, Parken & Wetter

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images, TORBEN CHRISTENSEN. All rights reserved.

Iron Maiden sind aktuell im Rahmen ihrer Tournee „The Future Past“ in Deutschland unterwegs. Für insgesamt fünf Shows kommt die sechsköpfige Band aus Großbritannien nach Dortmund, Frankfurt und München. Am Dienstag (25. Juli) spielt die Heavy-Metal-Gruppe in der Dortmunder Westfalenhalle. Wegen der hohen Nachfrage, werden sie am Mittwoch (26. Juli) ein Zusatzkonzert geben.

Der Einlass in die Westfalenhalle erfolgt an beiden Konzerttagen ab 18 Uhr. Als Vorband ist am Dienstag (25. Juli) The Raven Age angekündigt. Am Mittwoch (26. Juli) spielt die ESC-Band Lord of the Lost im Vorprogramm. Der Beginn der Konzerte ist für jeweils 19.30 Uhr angesetzt.

Nach ihren Auftritten in Dortmund spielen Iron Maiden in der Festhalle in Frankfurt (29. Juli) sowie zwei Gigs in der Olympiahalle in München (31. Juli und 1. August). Am 2. August werden sie zudem als Headliner auf dem Wacken Festival auftreten.

Empfehlung der Redaktion Wacken 2023: Hier gibt es das Open Air im Live-Stream zu sehen

Setlist

Iron Maiden werden Songs aus ihrem aktuellen Album „Senjutsu“ und andere Klassiker aus ihrer fast 50-jährigen Schaffensphase präsentieren. Die Setlist kann bei den Konzerten variieren.

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great

Fear of the Dark

Iron Maiden

Zugabe:

Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years

Tickets

Sowohl das Konzert am 25. Juli als auch das Zusatzkonzert am 26. Juli in den Westfalenhallen in Dortmund sind, zumindest beim Ticketanbieter Eventim, komplett ausverkauft. Auf der Homepage der Westfalenhalle gibt es noch vereinzelte Sitzplätze. Die Tickets dafür kosten 106, 35 Euro.

Für das Konzert am Mittwoch (26. Juli) gibt es neben den regulären Sitzplätzen auch noch Tickets für die Event Lounge. Hier erhalten die Konzertbesucher:innen exklusive Lounge- bzw. Balkonplätze sowie Verpflegung mit Essen und Getränken. Die Tickets kosten 230,00 Euro.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Nicko McBrain bei Konzert von Gong getroffen

Anfahrt

Westfalenhalle

Rheinlanddamm 200

44139 Dortmund

Autofahrer:innen erhalten direkten Anschluss durch die B1 (A40) an die Autobahnen A1 (Hansalinie), A45 (Sauerlandlinie), A2 (Berlin – Hannover –Dortmund – Oberhausen), A42 (Duisburg – Dortmund), B1 (A44) (Dortmund – Kassel).

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird den Konzertbesucher:innen geraten für die An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Dortmund zu wählen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Westfalenhalle anreist, kann entweder die U42 (Haltestelle „Theodor-Fliedner-Heim“), U45 (Haltestelle „Westfalenhallen“) und U46 (Haltestelle „Reinoldikirche“ oder „Stadtgarten“) oder die Buslinien 448, 450 und 452 nutzen.

Alle Informationen zur Anfahrt mit Bus oder Bahn gibt es auf der Seite der Dortmunder Stadtwerke: DSW21.

Parken

An der Westfalenhalle gibt es Parkmöglichkeiten für rund 8.800 für Autos und Busse. Die Halle empfiehlt Konzertbesucher:innen deshalb, die Parkhäuser, Tiefgaragen und Park-and-Ride-Möglichkeiten in der Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen in Dortmund zu nutzen. Eine Übersicht aller Parkmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite der Westfalenhalle bzw. als PDF zum Ausdrucken unter diesem Link.

Die Parkgebühren belaufen sich auf 9,00 Euro pro Auto auf allen Parkflächen.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Bruce Dickinson feuert bei Konzert gegen Marihuana-Raucher

Wetter

Sonne und Wolken wechseln sich in den nächsten Tagen in Dortmund ab und es werden Höchstwerte um 20 Grad erreicht. Am Dienstag (25. Juli) müssen die Konzertbesucher:innen mit Regenschauern rechnen. Auch am Mittwoch (26. Juli) muss mit Gewittern gerechnet werden. Zudem weht ein böig auffrischender Wind.