US-Remake von „Honig im Kopf“: Nick Nolte als Schweigers Hallervorden

Tapfer ging Til Schweiger auch an Krücken zur diesjährigen Berlinale. Wie der 54-Jährige auf Facebook schreibt, sei er daraufhin mit Anrufen „bombardiert“ worden, eben von Journalisten. Der Schauspieler unterzog sich, wie er nun mitteilte, einer Operation: „Um es kurz zu machen: Ich bin nicht in der Dusche ausgerutscht und hatte auch keinen Sexunfall😀. Vor zwei Wochen habe ich in München von einem sehr begabten Chirurgen( Dr. Kirgis- sehr zu empfehlen) ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen.“ Einen Sex-Kalauer kann Schweiger sich dennoch nicht verkneifen: „Nach anderthalb Wochen Reiterstellung kriege ich seit Samstagnachmittag 15 Uhr 32 MEZ( 17.2.2018) auch recht erfolgreich die…