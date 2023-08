Verlosung: 2×2 Tickets für Thirty Seconds To Mars auf der Digital X

Mit ihrer Single „Stuck“ lieferten Thirty Seconds To Mars bereits einen Vorgeschmack auf ihr neues Album „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day“, das am 15. September erscheinen wird. Erstmals live zu hören bekommt man die neuen Songs der Alternative-Rock-Band am 20. September auf der Kölner Zukunftsmesse Digital X (20. bis 21. September).

Tickets für das Konzert gibt es offiziell nicht zu kaufen. Nur mit dem Magenta-Treueprogramm der Telekom und einer Menge Glück können Kund:innen ab dem 6. September die exklusiven Tickets ergattern. Trotzdem muss niemand auf die Performance verzichten. Über den kostenlosen Livestream von MagentaMusik und die Ausstrahlung über MagentaTV kann man das Konzert von Zuhause verfolgen. Wer dennoch den Live-Auftritt nicht verpassen will, hat hier die Chance 2×2 Tickets zu gewinnen.

Verlosung

ROLLING STONE verlost 2×2 Tickets für das Showcase von Thirty Seconds To Mars. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Thirty“ angeben. Einsendeschluss ist der 08.09.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!