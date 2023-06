Verlosung: „Finally Enough Love“ von Madonna

Der Juni ist Pride Month. Madonna nimmt dies zum Anlass, ihre Compilation „Finally Enough Love: 50 Number Ones” neu aufzulegen – und zwar in einer zur Pride passenden „The Rainbow Edition“. Das Sammelwerk ist im August 2022 zum ersten Mal veröffentlicht wurden und erreichte seinerzeit Platz 2 der Deutschen Charts. Die Platte enthält Remixes von Madonnas größten Hits, wie etwa „Material Girl“, „Hung Up“, oder „Like a Prayer“. Die „Rainbow Edition“ umfasst sechs Schallplatten, von denen jede eine verschiedene Farbe des Regenbogens trägt.

Die 64-Jährige kündigte außerdem ihre große „Celebrations“-Welttour an. Vier Konzerte finden im Rahmen der Tournee in Deutschland statt: Am 13. und 15. November spielt sie in der Kölner Lanxess Arena. Nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena kommt Madonna am 28. und 29. November.

Verlosung

ROLLING STONE verlost nun drei Versionen von „Finally Enough Love“:

1 x Finally Enough Love: 50 Number Ones (The Rainbow Edition) – 6 LP edition

1 x Finally Enough Love (Red Vinyl) – 2 LP edition

1 x Finally Enough Love (Black Vinyl) – 2 LP edition

Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Love1“, „Love2“, oder „Love3“ angeben. Einsendeschluss ist der 6.7.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!