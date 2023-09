Verlosung: Je eins von drei limitierten Mediabookn von „Marlowe“ mit Liam Neeson

Foto: Panorama Entertainment. All rights reserved.

Schauspieler Liam Neeson ist erst in seiner zweiten Lebenshälfte zum Actionstar geworden. Filme wie „The Marksman“ oder „Retribution“ beweisen, dass der 71-Jährige noch bestens weiß, wie er sich in Szene setzen muss. Jedoch hat Neeson auch die eher leiseren Töne drauf, so wie im Detektiv-Thriller „Marlowe“.

Unter der Regie von Neil Jordan („The Crying Game“) geht Liam Neeson als titelgebender Privatschnüffler auf Ermittlung. Das Drehbuch von William Monahan, der für sein adaptiertes Skript für Martin Scorseses „The Departed“ 2007 den Oscar gewann. Auch „Marlowe“ ist wieder Adaption, dieses Mal von einer Roman-Reihe, die aus der Feder von Raymond Chandler stammte. Chandlers andere Stories um dem Detektiv Philip Marlowe wurden bereits verfilmt, wie schon 1946 mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle.

Zum Inhalt des Films

Die Flaute von Privatdetektiv Philip Marlowe (Neeson) kommt zu ihrem jähen Ende, als auf einmal einen neuen Auftrag von der bezaubernden Clare Cavendish (Diane Kruger) erhält: Ihr Liebhaber Nico Peterson (François Arnaud), und die Polizei hat den Fall vorschnell abgeschlossen. Ohne zu zögern nimmt er den Auftrag an und gerät dabei auf die Spur einer einflussreichen Familie, die keine Skrupel kennt.

