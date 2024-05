Nachdem Netflix Mitte 2023 die Zuschauerzahlen der ersten sechs Monate 2023 veröffentlicht hatte, folgen nun die Daten der zweiten Jahreshälfte. Unter „What We Watched: A Netflix Engagement Report“ wird ersichtlich, dass auf der Streamingplattform weltweit insgesamt 90 Millionen Stunden geschaut wurden. Dabei war unter den Filmen „Leave the World Behind“ am beliebtesten bei den Nutzer:innen: 121 Millionen Views. Bei den Serien überholte die Anime-inspirierte Live-Action-Serie „One Piece“ mit 71,6 Millionen Views die Konkurrenz.

Netflix: Das sind die Top-drei-Filme

„Leave the World Behind“ ist mit einer Zuschaueranzahl von 121 Millionen der fünfbeliebteste Netflix-Film überhaupt. Produziert wurde das Werk unter anderem von Barack und Michelle Obama und zeigt Julia Roberts und Mahershala Ali in den Hauptrollen. Inhaltlich geht es um eine Familie mit zwei Kindern, die für ihren Urlaub in ein Haus auf Long Island ziehen. Eines Abends kehren allerdings die ursprünglichen Inhaber des Hauses zurück und ziehen für einige Tage mit ein. Später passieren fragwürdige Dinge, die auf das Ende der Welt schließen lassen.

Platz zwei der meistgestreamten Filme bis Ende 2023 nimmt der Action-Thriller „Heart of Stone“ mit fast 110 Millionen Aufrufen ein. Das Werk erschien im August 2023 und erzählt die Geschichte einer Geheimdienstmitarbeiterin (gespielt von Gal Galdot) und ihre Hindernisse beim Hüten eines Geheimnisses.

Auf dem dritten Rang folgt der Adam-Sandler-Film „Leo“. Mit 96 Millionen Views ist „Leo“ auf der erfolgreichste Animationsfilme auf Netflix. Die Hauptfigur ist eine 74-jährige Brückenechse, die sich aufmacht, die Abenteuer des Lebens zu erkunden, nachdem sie erfahren hat, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat.

Die beliebtesten Netflix-Serien

Unter den Serien auf Netflix zieht „One Piece“ mit 71,6 Millionen Views an allen anderen Formaten vorbei. Damit hat die US-amerikanisch-japanische Serie mehr als das Doppelte an Aufrufen im Vergleich zu anderen Netflix-Filmen und -Serien, die von Anime inspiriert worden sind. Es steht eine Staffel auf der Streamingplattform zur Verfügung, in der sich der Hauptprotagonist Monkey D. Ruffy mit seiner Piraten-Crew auf die Suche nach dem Schatz namens „One Piece“ macht.

Mit 50,1 Millionen Aufrufen folgt der britische Thriller „Who is Erin Carter?“. Dieser zeigt eine Lehrerin, die in ein Raubüberfall verwickelt wird und seither versucht, ihren Namen rein zu waschen. Doch dabei werden einige Geheimnisse gelüftet.

Am drittbeliebtesten ist die dritte Staffel der französischen Serie „Lupin“ mit 49,3 Millionen Views. Omar Sy in der Rolle des Assane Diop ist ein Meisterdieb, der nicht von der Polizei geschnappt werden kann. Inspiriert von Maurice Leblancs Krimiromanen über den Gentleman-Dieb Arsène Lupin, schaut sich auch der Hauptprotagonist Diop einige Ticks von der Figur im Buch ab und setzt sie in die Tat um.

Anfang 2023 war die erste Staffel des Action-Thrillers „The Night Agent“ der erfolgreichste Titel auf Netflix und wurde insgesamt 812,1 Millionen Stunden gestreamt.