VERLOSUNG: John Butler veröffentlicht neues Album „Prism“

Mit „Prism“ hat John Butler am 05. September sein zehntes Studioalbum veröffentlicht. Es ist das erste Werk nach dem offiziellen Abschied vom Namen John Butler Trio. Zeitgleich erschien ein Live-Video zur Leadsingle „Going Solo“.

Die Leadsingle „Going Solo“:

„Prism“ als drittes Kapitel der „Four Season“-Reihe

Das neue Album ist Teil von Butlers „Four Season“-Reihe, die mit „Running River“ und „Still Searching“ begann. Produziert wurde es gemeinsam mit James Ireland (POND, San Cisco). Musikalisch setzt Butler dabei auf einen Mix aus Gitarrenriffs, Percussion-Elementen und eingängigen Refrains.

Die Stücke bewegen sich zwischen festivalgeeigneten Songs, Rocknummern und Balladen. Inhaltlich geht es um Themen wie Liebe, Verlust und Politik. Butler betont, dass er für „Prism“ stark von seinen frühen Jahren als Straßenmusiker inspiriert wurde. Die Songs entstanden zunächst allein, bevor er die Aufnahmen mit Ireland gemeinsam finalisierte.

Tour

Ab Ende Oktober geht John Butler mit neuer Band auf Europa-Tour. Neben dem ehemaligen JBT-Mitglied Michael Barker (Schlagzeug) spielen Michael Boase (Schlagzeug) und Ian Peres (Bass/Keyboards) mit. Als Support ist der australische Musiker Noah Dillon angekündigt.

Deutschland-Termine:

08. November 2025 — Köln, Live Music Hall

09. November 2025 —Hamburg, Docks

10. November 2025 —Berlin,Astra

11. November 2025 — München, Tonhalle

Gewinne eine farbige Limited-LP des neuen Albums „Prism“

ROLLING STONE verlost fünf farbige Limited-LPs von John Butlers neuem Album „Prism“. Wer gewinnen will, muss einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „John Butler“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 26. September 2025

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!