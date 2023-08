Verlosung: „Silence Between Songs“ von Madison Beer

Am 15. September erscheint Madison Beers neues Album „Silence Between Songs“. Die Sängerin produzierte ihre zweite Platte zusammen mit dem Songwriter und Produzenten Leroy Clampitt. Nach den vier bereits veröffentlichten Singles „Home To Another One“, „Spinnin“, „Showed Me“ und „Dangerous“ weiß man bereits, in welche Richtung der Sound des Albums gehen wird.

„Ich habe auf der Reise der letzten zwei Jahre seit meiner letzten Platte so viel über mich und meine Kunst gelernt. Dieses Album erzählt die Geschichte von so vielen verschiedenen Teilen von mir, die ich in den Momenten des Innehaltens entdeckt habe, in denen ich mich vom Lärm erholt und am meisten über mich selbst gelernt habe. Ich hoffe, dass meine Fans beim Hören genauso inspiriert sind, wie ich es bei der Entstehung des Albums war“, wünscht sich die Sängerin für ihr Werk, für das sie sich von Künstler:innen wie Lana Del Rey, The Beatles, The Beach Boys und Tame Impala inspirieren lassen hat.

Mit ihrer letzten Platte „Life Support“ feierte Madison Beer im Februar 2021 ihr Debüt.

Die gesamte Trackliste des Albums:

Spinnin

Sweet Relief

Envy The Leaves

17

Ryder

Nothing Matters But You

I Wonder

At Your Worst

Showed Me

Home To Another One

Dangerous

Reckless

Silence Between Songs

King Of Everything

