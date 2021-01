Verlosung: Syrinx Call kündigen neues Album „Mirrorneuron“ an

Was unterscheidet den Menschen von der Maschine? Das Projekt Syrinx Call erkundet in ihrem neuen Konzeptalbum „Mirrorneuron“ nun genau diese Grenzen. Das Werk rund um das Hauptinstrument Blockflöte wurde nun für den 29. Januar 2021 angekündigt. Wir verlosen das Werk auf CD.

Wenn eine AI den Existentialismus entdeckt

Im neuen Album trifft verspielte Weltmusik auf progressiven Rock und erbaut sich in der Produktion von Jens Lueck ein virtuoses Klanggerüst. So verwischen die Musiker um den Blockflötisten Volker Kuinke die Trennlinien zwischen Mechanik und Natur, Rationalität und Gefühl,Theorie und Praxis. Mit orchestralen Klängen und treibenden Rhythmen erzählt „Mirrorneuron“ die Geschichte einer Künstlichen Intelligenz namens Kai, die sich von einer existentiellen Krise in die nächste stürzt und in der Beziehung zu einem menschlichen Wesen schließlich Empathie entwickelt. Dafür verantwortlich sind – wer hätte es gedacht – die Spiegelneuronen, auf englisch „mirror neurons“.

Unterstützt wird das Projekt Syrinx Call von Gastperformances der Mitglieder der deutschen Artrockband Eloy.

Das Album folgt auf seinen Vorgänger „The Moon on a Stick“ und dem folkig-symphonischen Debütalbum „Wind In The Woods“.

