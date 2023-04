Verlosung: „Year Of The Shark“ auf Blu-ray

Maja (Marina Foïs) soll frühzeitig in Rente gehen – damit wird ihr schlimmster Albtraum war. Dabei liebt sie ihren Job als Ausseherin bei der Küstenwache über alles. Ihr Mann Thierry (Kad Merad) hat bereits den Entspannungsurlaub im Wohnmobil geplant und freut sich auf die gemeinsame Zukunft. Als plötzlich ein Hai am Badestrand auftaucht und die Badenden in Panik versetzt, sieht Maja ihre Chance. Sie verschiebt ihren Ruhestand und versucht, mit ihren jungen Kolleg*innen Eugénie (Christine Gautier) und Blaise (Jean-Pascal Zadi) den Hai zu erlegen.

„Year Of The Shark“ hat das Regie-Duo Ludovic und Zoran Boukherma inszeniert – es ist der dritte Spielfilm der Zwillinge. In Deutschland feierte die französische Produktion auf dem Fantasy Filmfest im Jahr 2022 Premiere. Der Film erscheint am 20. April auf DVD und Blu-ray.

Verlosung

ROLLING STONE verlost „Year Of The Shark“ 3x als Blu-ray für das Heimkino. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Haifisch“ angeben. Einsendeschluss ist der 29.04.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!