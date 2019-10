The Who sind zurück: Alle Infos zum Album, der Tracklist, die Single und der Tour. Roger Daltrey sagt, es sei ihre beste Platte seit „Quadrophenia“

Am 22. November erscheint „Who“, das erste neue Album von The Who seit 13 Jahren. Die Vorabsingle „Ball and Chain“ ist am heutigen Freitag erschienen. Die Platte enthält elf Songs und dreht sich um Themen wie „das Feuer im Grenfell-Turm, Musikdiebstahl, Spiritualität, Wiedergeburt und die Kraft der Erinnerung.“ Produziert haben Pete Townshend, D. Sardy (Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem und Gorillaz), sowie Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson). Am Schlagzeug sitzt Zak Starkey. The Who – Ball and Chain: https://www.youtube.com/watch?v=h2IN8wYqQ6E Track „Who“: All This Music Must Fade Ball And Chain I Don’t Wanna Get Wise Detour Beads On…